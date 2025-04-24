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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.04.2025 08:37
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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Edirne’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada bir tırda arama yapıldı.

Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram skunk bulundu. Şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere ait diğer tırda yapılan aramada da 485 gram toz uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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