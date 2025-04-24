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Başkan Erdoğan'dan Türk Kızılay'a kurban bağışı! Gazze'deki masumlara ulaştırılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 19:06 Güncelleme: 24.04.2025 20:35
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Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay’a kurban bağışı! Gazze’deki masumlara ulaştırılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı İstanbul'da kabul etti. Erdoğan bu yıl kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı. Başkan Erdoğan 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla 7 hisse kurban vekaletini Türk Kızılay’a vererek, bu bağışların Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere değerlendirilmesini istedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı İstanbul'da kabul etti. Başkan Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı. O anlara dair kareler Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'ın dijital medya (x) hesabından paylaşılan kareBaşkan Erdoğan'ın dijital medya (x) hesabından paylaşılan kare

GAZZE'DEKİŞ MASUMLARA ULAŞACAK

Başkan Erdoğan 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla 7 hisse kurban vekaletini Türk Kızılay'a vererek, bu bağışların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere değerlendirilmesini istedi. Vekalet, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından alındı.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın kurban ibadeti vesilesiyle Kızılay'ımıza duyduğu güven, bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere teslim aldığımız yedi hisse kurban vekaleti omuzlarımıza önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu emaneti, dini vecibelere ve insani yardım ilkelerine tam uyumla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay’a kurban bağışı! Gazze’deki masumlara ulaştırılacak Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay’a kurban bağışı! Gazze’deki masumlara ulaştırılacak Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay’a kurban bağışı! Gazze’deki masumlara ulaştırılacak
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