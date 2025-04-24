Başkan Erdoğan’dan Türk Kızılay’a kurban bağışı! Gazze’deki masumlara ulaştırılacak

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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın kurban ibadeti vesilesiyle Kızılay'ımıza duyduğu güven, bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere teslim aldığımız yedi hisse kurban vekaleti omuzlarımıza önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu emaneti, dini vecibelere ve insani yardım ilkelerine tam uyumla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

