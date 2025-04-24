Başkan Erdoğan'dan Türk Kızılay'a kurban bağışı! Gazze'deki masumlara ulaştırılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı İstanbul'da kabul etti. Erdoğan bu yıl kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı. Başkan Erdoğan 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla 7 hisse kurban vekaletini Türk Kızılay’a vererek, bu bağışların Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere değerlendirilmesini istedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı İstanbul'da kabul etti. Başkan Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı. O anlara dair kareler Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından paylaşıldı.
GAZZE'DEKİŞ MASUMLARA ULAŞACAK
Başkan Erdoğan 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla 7 hisse kurban vekaletini Türk Kızılay'a vererek, bu bağışların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere değerlendirilmesini istedi. Vekalet, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından alındı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın kurban ibadeti vesilesiyle Kızılay'ımıza duyduğu güven, bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere teslim aldığımız yedi hisse kurban vekaleti omuzlarımıza önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu emaneti, dini vecibelere ve insani yardım ilkelerine tam uyumla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
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