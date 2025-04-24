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Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 tepkisi! "Uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 19:40 Güncelleme: 24.04.2025 19:54
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Dışişleri Bakanlığı’ndan 1915 tepkisi! Uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında yazılı açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamada, '1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar ve girişimlerin hiçbir hükmü olmadığını vurgulandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Açıklamada, "Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açtığını ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan 1915 tepkisi! Uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı’ndan 1915 tepkisi! Uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı’ndan 1915 tepkisi! Uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz
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