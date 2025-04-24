Bakanlardan ortak basın açıklaması

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"ARTÇI SARSINTILAR AZALMA EĞİLİMİNDE"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde. 101 bin vatandaşın barınma ihtiyacı karşılandı. Devlet tüm imkanlarıyla sahada.

"83 BİNA AZ HASARLI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Toplam 1756 hasra ihbarı aldık. İstanbul risk tespit raporu güncellenecek. Artık seferberlik vaktidir. İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir

"İLK 15 DAKİKADA ÇAĞRILARIN YÜZDE 75'İ KARŞILANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Karayollarımızda olumsuzluk yaşanmadı. İlk 15 dakikada çağrıların yüzde 75'i karşılandı

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