6.2’lik İstanbul depreminde veriler ne? Bakanlar AFAD’da konuştu | Seferberlik çağrısı | Binalardaki son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

6.2'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem özellikle, başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde hissedildi.

Şu ana kadar; en büyüğü 5.9 olmak üzere, 266 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri artçı deprem sayısı 8. Depremden 26 dakika sonra, saat 13:15'de TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) devreye alındı; tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplandı.

Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu: Şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı; yaralı vatandaşımız da bulunmamaktadır.

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar; 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i 'Depremle ilgili acil yardım' talebiydi.

Değerli Basın Mensupları, AFAD tarafından İstanbul'a, 650 personel ve 148 araç görevlendirildi. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, akredite STK'larımızla birlikte ise toplam: 903 araç ve 11 bin 481 personel görevlendirildi.

Barınma ile ilgili olarak;27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirildi. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerimizde; 50 bin vatandaşımız da; okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldı. Yani toplamda 101 bin vatandaşımızın barınma talebi karşılandı.

Türk Kızılayı koordinasyonunda; 38 belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarından, 36 ikram çadırı, 99'u ikram aracı olmak üzere, toplam 286 araç ile 1.508 personel ve gönüllü görev yapıyor.

348 dağıtım noktasında; 527 bini aşkın çorba, 16 bin ekmek, 400 binin üzerine ikram malzemesi, 55 bin kumanya, 400 binin üzerinde sıcak soğuk içecek ve 500 binin üzerinde su dağıtıldı.

Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmış, olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir.

Değerli Basın Mensupları, AFAD Deprem Bilim Kurulumuz da dün bir açıklama yayınladı. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımızın 112 Çağrı Merkezine bilgi vermelerini, Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmamasını Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum.

Lütfen; Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate alsın. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan, Teyitsiz bilgilere itibar etmeyelim.

İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Cenabı Allah ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dün depremi alır almaz hemen afet bölgesine harekete geçtik. Bakanlarımızla birlikte AFAD Merkezine geçerek toplantımızı yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik.

39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz.

Yurtların incelemelerini yaptık. Yurtlarda bir hasar tespit edilmedi. Bugün de hastanelerimizin incelemesini yapacağız. Şeffaf şekilde bilgilendireceğiz.

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK GERÇEĞİ DEPREMDİR"

Ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Nüfusun yüzde 70'si deprem bölgelerinde yaşamaktadır. 6 Şubat'taki acıyı hep birlikte yaşadık. Biz bu yaşadığımız depremlerde bir olmayı biliyoruz. Deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef deprem gerçeğini unutuyoruz ve bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Riskli bina öldürür, gelin dönüştürelim dedik. Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz diyerek kentsel dönüşüm başlattık.

İstanbul'da 1 buçuk milyon dönüştürülmesi gereken bina olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tablo konusunda kaybedecek bir vaktimiz yok. Ertelenecek bir durum değil. İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır.

Bir yandan kentsel dönüşüm yaparken bir taraftan sosyal konut projesi yapıyoruz. Söz verdiğimiz evi olmayan vatandaşlara teslim edeceğiz dediğimiz 44 bin 610 konutumuzun inşasına devam ediyoruz. Biz bu konuyu önemsiyoruz. Depremde TOKİ binaları yıkılmadı. Aynı anlayışla bilim insanlarının görüşleriyle bu süreci yönetiyor olacağız. Daha kararlı olacağız. Daha sağlam projeleri hep birlikte atmak mecburiyetindeyiz. 2023 Mayısında İstanbullulara dönüşü için tarihi kampanyamız Yarısı Bizden kampanyasını başlattık. 21 bin konut bu kapsamda dönüşmektedir.

"İSTANBUL İÇİN EL ELE VERELİM"

Özet olarak söylemek gerekirse devletimi tüm gücüyle İstanbul'u depreme hazırlamak için, İstanbul'u kurtarmak için tüm birimleriyle bakanlıklarıyla çalışmaktadır. Deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyoruz; İstanbul için vakit değerli. İstanbul depremi milli güvenlik sırunuç Siyaseti bir yana bırakmayı acilen bu konuya odaklanmayı beklemektedir. Burada siyaset olmaz burada politika yapılmaz. El ele verme zamanıdır. Bugünün ihmali yarının felaketi olur. Geç kalırsak kaybımız çok büyük olur. Bu şehri korumak kıymetli bir vazifedir. Bugün hep birlikte el ele verelim, siyaseti polemiği bir yana bırakalım. İstanbul'u kurtarma seferberliğini hep birlikte başlatalım. İstanbul'u hep birlikte kurtaralım.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

Panik sebebiyle 60 yaralımız var, tedavileri devam etmekte. Vatandaşlarımızdan ricamız panik anlarında soğukkanlı davranmaları.

Bütün hastanelerimizde hizmetlerimiz kesintisiz sürmekte. İstabul'da riski azaltmak için hep birlikte çalışıyoruz.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Depremin ardından Cumhurbaşkanımız tüm görevlendirmeleri yaptı. Milletimizden istirhamımız resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarıdır. Bunlar dışındaki açıklamaları dikkate alınmamalıdır. Bakanlarımız resmi kurumlarımız vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği.