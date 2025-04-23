İstanbullular soluğu Millet Bahçeleri’nde aldı! Akın akın gittiler: Yoğunluk görüntülendi

İstanbul'un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma alanlarına dönüştü.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında panikle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, park, bahçe ve sahiller gibi açık alanlarda toplandı.

VATANDAŞLAR ADETA AKIN ETTİ

Kimi vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine girerken, kimileri de artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda beklemeye devam etti. Vatandaşların yoğunlukla tercih ettiği noktalardan biri de afet zamanlarında toplanma alanı görevi görmesi amacıyla hayata geçirilen millet bahçeleri oldu.

Deprem sonrası evlerine girmek istemeyen İstanbullular, kentin her iki yakasında bulunan millet bahçelerine giderek beklemeye başladı.

Aileleriyle millet bahçelerine gelen vatandaşlardan bazıları yanlarında getirdikleri sandalye ve hasır halılarda otururken, kimileri de buradaki banklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Deprem nedeniyle uzun süre dışarıda kalmak isteyenler, yanlarında getirdikleri çadırları millet bahçelerine kurdu. Bazı vatandaşların, havanın akşam saatlerinde soğuması nedeniyle evlerinden getirdikleri yorgan ve battaniyeleri çocuklarının üstüne örttükleri görüldü.

8 MİLLET BAHÇESİ DE TIKLIM TIKLIM

Ayrıca, bazı kuruluşların mobil araçları, millet bahçelerinde bekleyenlere yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Fatih Karasurları, Bağcılar, Silivri, Esenler 15 Temmuz, Halkalı, Nakkaştepe, Ümraniye ve Zeytinburnu Millet Bahçesi, yoğunluğun yaşandığı noktalar arasında yer aldı.

"TÜM ESENLER BURADA"

Millet bahçesindeki vatandaşlardan Yusuf Selami Doğan, AA muhabirine, deprem anında evde olduğunu, dolap, raf ve kitapların sallandığını, deprem bitince sokağa çıktığını anlattı.

Doğan, depremin ardından Silivri Millet Bahçesi'ne geldiğini, hava iyice soğuyana kadar burada kalacağını söyledi. Furkan Çakrak, evine girdiği sırada deprem olduğunu, sesler gelmesi üzerine apartmandaki herkesin aşağıya indiğini dile getirdi.

Depremin ardından Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geldiklerini kaydeden Çakrak, beklemeye devam ettiklerini söyledi.

Murat Efe Gürsoy ise depremde evlerinin beşik gibi sallandığını belirterek, "Her ne kadar deprem ülkesinde olduğumuzu bilsek de her yakalandığımızda aynı korkuyu tekrar yaşıyoruz. O korkuyla beraber biz de 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geldik. Gördüğüm kadarıyla da tüm Esenler burada." diye konuştu.

Halkalı Millet Bahçesi'nde ailesiyle birlikte bekleyen Cengiz Avşar, deprem esnasında çok korktuğunu ifade ederek, havanın soğuk olmasına rağmen gece saatlerine kadar beklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ferhat Bakay da geceyi millet bahçesinde geçirmeyeceklerini ancak ailecek tedirgin oldukları için beklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

"TEDBİR AMAÇLI BURADA KALACAĞIZ"

Millet bahçesinde ailesiyle çadırda bekleyişini sürdüren Servet Seven ise "Geceyi burada geçireceğiz. İnşallah böyle bir olay daha yaşamayalım. Bizim evlerimizde şükürler olsun bir şey yok ama tedbir amaçlı burada kalacağız." ifadesini kullandı.

Mehmet Naim Karanal da "Çocuklar küçük ve hava soğuk olduğu için eve gitmeyi düşünüyoruz ama duruma göre bakacağız." dedi. Çocukları ve eşiyle Ümraniye Millet Bahçesi'ne gelen Yüksel Çağlayan, deprem olunca açık alan olduğu için buraya geldiklerini belirtti.

Çağlayan'ın eşi Remziye Çağlayan da yeşil alan olduğu için Ümraniye Millet Bahçesi'ne geldiklerini, ne kadar bekleyeceklerini bilmediğini söyledi.