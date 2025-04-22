23 Nisan 2025, Çarşamba
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Karar Resmi Gazete'de! 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 00:14 Güncelleme: 23.04.2025 00:26
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Karar Resmi Gazete’de! 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve metro hatları ile toplu taşıma araçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak hizmet verecek.

Karar Resmi Gazete’de! 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz

KARAR RESMİ GAZETE'DE!

Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

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Karar Resmi Gazete’de! 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz Karar Resmi Gazete’de! 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz Karar Resmi Gazete’de! 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz
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