Karar Resmi Gazete'de! 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve metro hatları ile toplu taşıma araçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak hizmet verecek.
KARAR RESMİ GAZETE'DE!
Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
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