Başkan Erdoğan: Sıkıntılı bir durum yok

Başkan Erdoğan Ankara'da TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili 'AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Şimdilik sıkıntılı durum görünmüyor. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde.' dedi.