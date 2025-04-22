Bakan Güler şehit ve gazi çocuklarıyla 23 Nisan’ı kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel etkinlikte şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleştirilen buluşmada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları da hazır bulundu. Güler, çocuklara seslendiği konuşmasında tarih bilincinin önemine vurgu yaparak, "Sizler bu ülkenin umudu, şehit ve gazilerimizin kutsal emanetisiniz" dedi.

ÇOCUKLARA ANLAMLI BAYRAM

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, şehit ve gazi çocuklarıyla buluşan Bakan Yaşar Güler, çocuklarla yakından ilgilendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları'nın da katıldığı programda, duygusal anlar yaşandı.

"GÜÇLÜ SEVİYEYE KOLAY GELMEDİK"

Konuşmasında Milli Mücadele'nin önemine değinen Bakan Güler, çocuklara hitaben şunları söyledi:

"Çok önemli bir coğrafyada, çok güzel bir ülkemiz var. Ancak bugünkü güçlü seviyemize kolay gelmedik. Ülke olarak büyük zorluklardan geçtik. Kahraman atalarımız, imkânsızlıklara rağmen bağımsızlık için mücadele ettiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 23 Nisan 1920'de kurarak bize bu Cumhuriyeti emanet ettiler."

"SİZLER, ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN KUTSAL EMANETİSİNİZ"

Güler, konuşmasının devamında şehit ve gazilerin çocuklarının toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizindir. Sizler onların en kutsal emaneti, bizim de geleceğimizin teminatısınız" diye konuştu.

"TARİHİMİZİ BİLİN, KENDİNİZE GÜVENİN"

Çocuklardan tarihlerini iyi bilmelerini ve kendilerine güvenmelerini isteyen Güler, "Köklü tarihimizi öğrenin. Kendinize güvenerek büyük başarılar elde edebilirsiniz. Şimdiden kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz, hem sizin hem ülkemiz için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"DEVLET YANINIZDA"

Güler, devletin şehit ve gazi çocuklarına yönelik desteğinin süreceğini de belirterek, "Devletimiz, siz değerli çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de daima yanınızdayız. Bunu asla unutmayın." diyerek cümlelerini sonlandırdı.

Etkinlik, çocuklara verilen hediyeler ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.