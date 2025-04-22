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CHP'nin yürüyüş talebine Valilik ve İçişleri'nden açıklama! "Usulüne uygun başka alanda yapılabilir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.04.2025 19:15 Güncelleme: 22.04.2025 22:35
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CHP’nin yürüyüş talebine Valilik ve İçişleri’nden açıklama! Usulüne uygun başka alanda yapılabilir

Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Ankara İl Başkanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Büyük Millet Meclisi önünde açıklama yapma talebine ilişkin açıklama geldi. Valilik, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dikkat çekerek, 'yüüyüşün belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir.' ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP Ankara İl Başkanlığınca yarın Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Birinci Meclis önünde partililere ve katılımcılara konuşma yapması ve akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmek istendiğinin bildirildiği belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"USULÜNE UYGUN BAŞKA ALANDA YAPILABİLİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkiinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."

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CHP’nin yürüyüş talebine Valilik ve İçişleri’nden açıklama! Usulüne uygun başka alanda yapılabilir CHP’nin yürüyüş talebine Valilik ve İçişleri’nden açıklama! Usulüne uygun başka alanda yapılabilir CHP’nin yürüyüş talebine Valilik ve İçişleri’nden açıklama! Usulüne uygun başka alanda yapılabilir

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