CHP'nin yürüyüş talebine Valilik ve İçişleri'nden açıklama! "Usulüne uygun başka alanda yapılabilir"
Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Ankara İl Başkanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Büyük Millet Meclisi önünde açıklama yapma talebine ilişkin açıklama geldi. Valilik, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dikkat çekerek, 'yüüyüşün belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir.' ifadelerini kullandı.
Valilikten yapılan açıklamada, CHP Ankara İl Başkanlığınca yarın Ulus'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Birinci Meclis önünde partililere ve katılımcılara konuşma yapması ve akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmek istendiğinin bildirildiği belirtildi.
"USULÜNE UYGUN BAŞKA ALANDA YAPILABİLİR"
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkiinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 17 detayları belli oldu: iPhone 16'dan farklı kılan özellikleri neler?
- 22 Nisan ne günü? Dünya Günü nedir, neden kutlanır? Google'a Doodle olan Dünya Günü ne zaman ortaya çıktı?
- Zeka testi: Havuç tutmayan tavşan nerede? 736 kişi denedi, 44'ü bulabildi
- 23 Nisan'da üniversiteler tatil mi? Yarın ders yapılacak mı?
- Güncel akaryakıt fiyatları 22 Nisan 2025 | Motorine zam geldi mi, gelecek mi?
- Alzheimer'ı önlemenin sırrı ortaya çıktı! Gençken bunu yapanın yaşlılıkta hafızası çelik gibi!
- Euromonitor açıkladı: Dünyanın en güzel 100 şehri belli oldu! Türkiye'den bakın kimler var!
- Sadece 5 kişi görebiliyor! Bilim insanları açıkladı: Yeni keşfedilen rengin sırrı ne?
- Kurban Kesim bedeli 2025 | Diyanet yurt içi/yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar oldu?
- 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler resmi tatillerde çalışır mı, işlem yapılır mı?
- 23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…
- En güzel 23 Nisan 2025 resimli mesajları | Çocuklara özel anlamlı, kısa, uzun kutlama mesajları!