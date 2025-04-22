Bakan Tunç’tan Sözcü Gazetesi’nin haberine yalanlama: Dezenformasyona soruşturma!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sözcü Gazetesi tarafından yayımlanan ve bir hükümlünün "saraya mektup yazdığı için" açık cezaevine alındığını öne süren haberin asılsız olduğunu duyurdu. Tunç, ilgili hükümlünün cezaevi sürecinin tamamen mevzuata uygun yürütüldüğünü vurgularken, dezenformasyon içeren bu haberle ilgili adli süreç başlatıldığını bildirdi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sözcü Gazetesi'nin "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" başlıklı haberine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Haberin asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Tunç, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkça ifade etti.

Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarında uygulanan süreçlerin belirli yasal düzenlemelere dayandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 89. maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. maddelerine göre yapılmaktadır."

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamaya göre, haberde adı geçen hükümlü 18 Temmuz 1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna alındığı ve 27 yıl 4 ay boyunca burada cezasını çektiği aktarıldı. Ardından yasal şartları sağlamasıyla birlikte açık cezaevine geçiş yapıldığını belirten Tunç, bu sürecin tamamen mevzuata uygun ve diğer tüm hükümlülere uygulanan yöntemlerle yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç ayrıca, "Mektup yazdığı için açık cezaevine geçtiği" yönündeki haberin dezenformasyon içerdiğini ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereğince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır."

Adalet Bakanlığı, benzer dezenformasyonlara karşı hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.