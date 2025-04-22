CHP'li İBB'ye yönelik terör soruşturmasında ev hapsi verilmişti! Mahir Polat hastaneye yatırıldı
Geçtiğimiz günlerde silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklu olan CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a sağlık durumu nedeniyle 'konutu terk etmeme' suretiyle ev hapsi kararı verilmişti. Yaşanan gelişmenin ardından ev hapsi kararı verilen Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 9 Nisan'da ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle Şişli'de bulunan özel hastaneye geldi.
Rutin kontrolleri için hastaneye gelen Polat, tansiyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle doktorunun tavsiyesiyle hastaneye yatırıldı.
Mahir Polat'ın sağlık durumunun doktorları tarafından yakından takip edildiği açıklanırken tedbiren 2 gün hastanede kalacağı öğrenildi.
Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hastaneye geldi.
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