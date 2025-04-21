Bakan Fidan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü! Ticaret hedefi 10 milyar dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Attaf, ülkede düzenlenen Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı. Attaf, Türkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da resmi ziyaret için Cezayir’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Kabul sonrasıa açıklamalarda bulunan Bakan Fidan ticaret ve yatırımların karşılıklı teşviki gibi konularda imzalanacak anlaşmalarla ekonomik ilişkileri daha da derinleştirme imkanı olacağını belirterek 'Cezayir, enerji güvenliği açısından da önemli ortaklarımızdan biridir. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Keza savunma sanayi alanında da işbirliğimizi sürdüreceğiz.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'de diplomasi trafiğine devam ediyor.
Cezayir resmi haber ajansı APS'nin sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Fidan ve Attaf, ülkede düzenlenen Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı.
TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR
Attaf, toplantıda "Türkiye-Cezayir ilişkilerinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde elde edilen sonuçlara" değindi.
"Geçtiğimiz yıl karşılıklı ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı ve iki ülke liderinin talimatı doğrultusunda bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Attaf, stratejik hedeflere ulaşma yolunda engellerin aşılması gerektiğini vurguladı.
YATIRIM FIRSATLARI ELE ALINDI
Attaf ayrıca, Cezayir ekonomisinin, yenilenebilir enerji, ilaç endüstrileri, ikili ortaklık ve işbirliğini genişletmeyi umdukları birçok alanda yatırım fırsatları sunmaya devam ettiğini dile getirdi.
BAKAN FİDAN CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ
Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Dışişleri Bakanı Fidan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiği belirtildi. Toplantıya Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın da katıldığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya gelmişti. Fidan ve Attaf başkent Cezayir'de Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılmıştı.
İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kardeş Cezayir'i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildiğini ve kendilerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini ifade etti.
Fidan, Tebbun'u bu yıl içerisinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı için Türkiye'de ağırlama imkanları olacağını belirterek, Tebbun'un liderliğinde Cezayir'in önemli ekonomik gelişme kaydettiğini söyledi.
Cezayir'in uluslararası meselelere ilişkin görüşlerinin ve izlediği siyasetin büyük oranda önem taşıdığına dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:
"Cezayir sahip olduğu kapasite ve imkanlarla bu bölgedeki istikrarın garantilerinden biri haline gelmiştir. Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak sergilediği performansı da memnuniyetle izliyoruz. Bölgemizin önceliklerinin ve sorunlarının Cezayir tarafından BMGK'nin gündemine başarıyla taşındığını görmekteyiz."
"TÜRKİYE CEZAYİR İÇİN GÜVENİLİR DOST"
Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un liderlikleri sayesinde Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini vurgulayarak, "Liderlerimizin ortaya koyduğu, ülkelerimiz arasındaki en önemli bağ, karşılıklı güvendir. Biz her konuda Cezayir'e güveniyoruz. Türkiye de her zaman Cezayir için güvenilir bir dost olacaktır." dedi.
Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşmesinde ve Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabulünde, "aynı güçlü iradenin" Cezayir tarafında da bulunduğunu büyük bir memnuniyetle gördüğünü belirten Fidan, Attaf ile bugün yaptıkları Ortak Planlama Grubu Toplantısı'nda farklı kurumların katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atılabilecek adımların görüşüldüğünü söyledi.
İKİ ÜLKE ARASINDA 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ
Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin en kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılabileceğine inanıldığını vurgulayarak, Cezayir'de bulunan 1000'den fazla Türk firmasının ekonomiye ve istihdama katkı sağlamakta olduğu değerlendirmesini yaptı.
Ticaret ve yatırımların karşılıklı teşviki gibi konularda imzalanacak anlaşmalarla ekonomik ilişkileri daha da derinleştirme imkanı olacağını aktaran Fidan, "Cezayir, enerji güvenliği açısından da önemli ortaklarımızdan biridir. Bu alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Keza savunma sanayi alanında da işbirliğimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Fidan, bu konularda ortak projelere imza atılabileceğine dikkati çekerek, dün Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirdiğini anımsattı.
Başkonsolosluğun Türk vatandaşlarına ve Cezayirlilere en iyi şekilde hizmet vereceğinin altını çizen Fidan, şunları kaydetti:
"Türkiye ve Cezayir olarak bölgesel konulardaki istişarelerimizi yoğunlaştırmak ve ortak politikalar geliştirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı da ele aldık. Şu anki en önemli gündemimiz, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ateşkesin tesisidir. Türkiye, kardeş Filistin halkına en güçlü şekilde destek olmaya devam edecektir. Cezayirli kardeşlerimize de Filistin davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."
Bu konudaki işbirliğinin daha da kuvvetlendirileceği mesajını veren Fidan, uluslararası platformlarda "Filistinlilerin sesi olmaya" devam edileceğini belirtti.
Fidan, Cezayir'deki görüşmelerde diğer uluslararası konuların da ele alındığını kaydederek, "Libya'da kalıcı barış ve istikrar için tüm tarafları samimi ve işleyen bir diyalog geliştirmeye teşvik ediyoruz. Sahel bölgesinde terörizm ve aşırıcılık gibi meselelerin kökeninde yatan sorunların çözülmesi için beraber çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara'nın Cezayir'in bölgesel meselelerin suhuletle çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını desteklediğini vurgulayan Fidan, ziyaretinin Türkiye-Cezayir ilişkilerinin daha da ileri taşınmasına katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Papa ve Kardinal ne demek, kimlere denir? TDK sözlük anlamı...
- OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?
- Menenjit nedir, bulaşır mı? Bebeklerde Menenjit Aşısı hangi aylarda, kaç doz yapılır?
- Türkiye'nin çocuk nüfusu haritası | En yüksek ve en düşük iller listelendi: Urfa, Sinop, Van, Bartın...
- ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...
- Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet... Osmanlı padişahlarının şifa baharatı: Bir tek ölüme derman değil
- Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak?
- A101 aktüel ürünlerde bu hafta ne var? Çift Kişilik Yatak 5.999 TL, Orta Boy Valiz 759 TL...
- Okullar hangi tarihte kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?
- 23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...
- Tüm Türkiye'de aralıksız yağacak: Yağmurlukları çıkarın! 21 Nisan hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...
- 15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?