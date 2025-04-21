Bakan Fidan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü! Ticaret hedefi 10 milyar dolar

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Cezayir'in uluslararası meselelere ilişkin görüşlerinin ve izlediği siyasetin büyük oranda önem taşıdığına dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Cezayir sahip olduğu kapasite ve imkanlarla bu bölgedeki istikrarın garantilerinden biri haline gelmiştir. Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak sergilediği performansı da memnuniyetle izliyoruz. Bölgemizin önceliklerinin ve sorunlarının Cezayir tarafından BMGK'nin gündemine başarıyla taşındığını görmekteyiz."

"TÜRKİYE CEZAYİR İÇİN GÜVENİLİR DOST"

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un liderlikleri sayesinde Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini vurgulayarak, "Liderlerimizin ortaya koyduğu, ülkelerimiz arasındaki en önemli bağ, karşılıklı güvendir. Biz her konuda Cezayir'e güveniyoruz. Türkiye de her zaman Cezayir için güvenilir bir dost olacaktır." dedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşmesinde ve Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabulünde, "aynı güçlü iradenin" Cezayir tarafında da bulunduğunu büyük bir memnuniyetle gördüğünü belirten Fidan, Attaf ile bugün yaptıkları Ortak Planlama Grubu Toplantısı'nda farklı kurumların katılımıyla ticaret, ulaştırma, göç ve sağlık gibi pek çok alanda atılabilecek adımların görüşüldüğünü söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin en kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılabileceğine inanıldığını vurgulayarak, Cezayir'de bulunan 1000'den fazla Türk firmasının ekonomiye ve istihdama katkı sağlamakta olduğu değerlendirmesini yaptı.