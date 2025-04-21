PKK silah mı bırakıyor? AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir

Çelik, Terörsüz Türkiye yolunda yeni gelişmelerin olacağının sinyalini verdi (AA)

YAKIN ZAMANDA YENİ GELİŞMELER OLACAK

İnşallah yakın zamanda bir takım gelişmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinin doğru hedeflere, doğru zamanlarda hem ülkemizin yararını olacak şekilde, hem vatandaşlarımızın ortak gelecek idealliğine katkı sağlayacak şekilde, hem de barışına katkı sağlayacak şekilde hayata geçeceğini hep beraber göreceğiz. Tabi etrafımıza baktığımızda kuzeyde dördüncü yılına giren kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye halkının devrimine sahip çıkarak istikrarı ve müreffeh bir geleceği kurma konusundaki iradesi ama bununla ilgili olarak yaşadığı zorluklar ve yine Suriye'nin içinde, işte Lübnan'da, Suriye'nin içinde, diğer alanlarda İsrail'in Netanyahu hükümetinin yaptığı operasyonların ortaya çıkardığı istikrarsızlaştırıcı tablo ve tabi tüm insanlık için ağır bir trajedi olan Gazze'deki soykırımın narası her gün daha da ağırlaşarak devam ediyor olması, en son başkan Trump'ın getirdiği yeni gümrük tarifleriyle birlikte dünyadaki güç dengesinin ve bilinen ittifakların sarsılmaya ve değişmeye başladığının net bir şekilde görülmesi, bütün tanımların yeniden ele alınacağı, bütün güç dengelerinin yeniden ele alınacağı, hem tanımların hem güç dengelerinin hem ittifakların hem de önümüzdeki döneme dönük stratejik perspektiflerin yeniden tanımlanacağı, yeniden şekilleneceği bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Bu çerçevede de Türkiye bütün bu tablonun tabi ki merkezinde yer almaktadır ve Türkiye bütün bu tablonun merkezinde yer alırken en büyük gücü, en büyük gücü vatandaşlarımızın birliği ve dirliğidir, demokrasimizin gücüdür, cumhuriyetimizin gücüdür ve şimdiye kadar bölge halklarıyla barış temelinde kurduğumuz ilişkidir.

"DÜNYADA YENİ DÜZEN ARAYIŞI VAR"

Dünyada yeni düzen arayışı devam ederken hepiniz takip ediyorsunuz, geçmişten birçok çerçeve, birçok tarihi dönem çağrılarak bugün anlamlandırılmaya ve geleceğe dönük olarak bir takım tahminler ve perspektifler oluşturulmaya çalışılıyor. Yani çok sık bir şekilde artık yeniden duyuyoruz bildiğimiz şeyleri. Örneğin 1814 Viyana Kongresi'ni çok sık duymaya başladık. 1945 Malta Konferansı'nı çok sık duymaya başladık. Bunları analiz ederek gelecek perspektifi çıkarmaya çalışan siyasetçilerin, analizlerin, analistlerin değerlendirmelerini çok sık duyuyoruz. Burada güç dengesi nasıl şekillenecek ve tabi Türkiye söz konusu olduğunda da önümüzdeki dönemde Türkiye ne yapacak diye çok yoğun tartışmalar var. Burada tabi Türkiye'nin zihninin berrak olduğunu, Türkiye'nin devlet ajandasının ve devlet aklının berrak bir şekilde çalıştığını, kendi gündemine hakim olduğunu, kendi ajandasına hakim olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu terörsüz Türkiye'nin, tabi ki Türkiye'nin terörden kurtulmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin demokratik ölçeğinin büyümesi, Türkiye'deki siyasetin ölçeğinin büyümesi açısından, Türkiye'de siyasetin yeni ufuklara ulaşması açısından da önemli bir tarafı var. Kuşkusuz devletimizin niteliklerinden, cumhuriyetimizden, demokrasimizden bir taviz söz konusu olmaksızın, devletimizin nitelikleri ve milletimizin tanımı konusunda herhangi bir tartışma, müzakere, pazarlık, haller süreci söz konusu olmaksızın, ortak gelecek idealini, ortak vatan idealini, ortak değerler idealini daha da güçlendirecek şekilde bütün bu süreçler önümüzdeki dönemde yürütülecek. Bunun dışarıya yansımasına baktığımızda da, bak söylediğim güç dengesinin yeniden şekillendiği bir ortamda herkes bölge halklarına yeni felaketler üretirken, bir tek Türkiye'nin bölge halkları arasında daha çok dayanışma, daha çok birliktelik, daha çok dirlik, daha çok birlik, ortak refah üretme konusundaki iradesinin pozitif olarak ayrıştığını ve bunun herkes tarafından takdir edildiğini görüyoruz. O sebeple Türkiye'nin bu müstakil, bu sürekli doğru okuyan çeşitli gruplaşmaların arkasına körü körüne takılmayan iradesi sayesinde önümüzdeki dönemde dünya güç sistemi nasıl şekillenecek sorusu hemen arkasından Türkiye önümüzdeki dönemde ne yapacak sorusuyla bağlantılı olarak sorulmaktadır. Kuşkusuz Türkiye'nin buradaki kapasitesi, devlet aklıyla, sabırla bütün bu meseleleri iyi bir şekilde değerlendirerek ama gerektiğinde hızlı ve etkili adımlar atarak sonuçlara ulaşacaktır.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Evet arkadaşlar, vatandaşlarımızın karşılaştığımızda, konuştuğumuzda, kendileriyle temas ettiğimizde çeşitli yerlerden en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi, özellikle bu zehir tacirlerine çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya bulaştırmaya çalışanlara karşı etkili tedbirlerin sürdürülmesi gerektiği şeklindedir. En son biliyorsunuz çok büyük bir operasyon gerçekleşti, İçişleri Bakanlığımız Narkokapan adlı bir operasyonu hayata geçirdi. Burada yedi yüze yakın uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Burada tabii yüksek kapasiteli teknik takip ve tabii İHA'ların da kullanıldığı bir çerçevede çocuklarımıza dönük olarak kötülük üretmeye çalışan bu zehir tacilerine karşı etkili bir operasyonla imza atılmış oldu. İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonu burada bu zehir tacirlerinin toplum gündeminden çıkarılması konusunda etkili sonuçlar üretti ve üretmeye devam ediyor. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın bize dönük bu çerçevedeki uyarlarını her zaman aklımızda tuttuğumuzu ve bu meseleyi en yakın şekilde takip etmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar.

NORMAL DOĞUM KAMPANYASI

Değerli arkadaşlar, bu normal doğum konusuyla ilgili olarak burada düşünülen şey tabi ki annenin ve çocuğun, bebeğin sağlığını düşünme ve bu çerçevede bir yaklaşım geliştirme konusundadır. Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi kadınlara dönük bir dayatma ya da kadınlarla doğum ilişkisine dönük olarak bir dışarıdan müdahale veya bir dayatma gibisinden değerlendirilmesi doğru değil. Nihayetinde hekimlerin değerlendireceği bir konu, burada bu çok uzun zamandır tartışılan, dünyada da tartışılan bir konu. Buradaki temel yaklaşım hem annenin sağlığını düşünerek hem bebeğin sağlığını düşünerek gereksiz, lüzumlu olmayan cerrahi müdahalelerin olmaması gerektiği konusunda bir hassasiyet geliştirmekle ilgilidir. Yoksa kadınlarımıza dönük bir dayatma ya da onların tercihlerine dönük bir müdahale gibi algılanması, bunun bazı siyasiler tarafından böyle sunulmaya çalışılması doğru değil. Yani biz burada bütün annelere, bütün anne adaylarına en yüksek hassasiyetle bir kere daha saygılarımızı iletiyoruz. Bu konuda herhangi bir yanlış değerlendirilme olmamasında çok büyük bir hassasiyetle arzu ederiz. Biz kadınların herhangi bir şekilde bir tercihine ya da hayat tarzlarına bir dayatma ya da bir müdahale gibi algılanmasını da arzu etmeyiz. Burada birçok yerde de duyuyoruz, gerekli olmayan zamanlarda indikasyon üretecek şekilde bir takım tıbbi müdahaleler yapılıyor. Aslında bu tıbbi de olmuyor, gayri tıbbi bir müdahale olmuş oluyor. Tabi ki annenin sağlığı söz konusuysa, bebeğin sağlığı söz konusuysa doktor kararıyla bu işlemlere uygun yol her zaman mümkündür. Tabi ki bunların yapılması söz konusu olacaktır. Burada önemli olan annenin ve bebeğin sağlığının korunmasıdır. Onun dışında ise gereksiz cerrahi müdahale olmasın, gereksiz bir şekilde başka sonuçlar doğuracak bir şey olmasın diye, bu normal doğum konusunda farkındalık üretmek ve hassasiyet üretmek için bu cümleler kuruluyor ve bu yaklaşımlar üretiliyor, bu kampanyalar yapılıyor. Burada bizim için esas olan tabi ki annenin ve bebeğin sağlığının korunması ve hiçbir vatandaşımıza dönük olarak gerekli olmayan bir cerrahi işlemin söz konusu olmamasıdır.