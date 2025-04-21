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MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 19:20 Güncelleme: 21.04.2025 19:35
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MHP’den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından MHP'den yeni bir paylaşım geldi. Görüntülerde Bahçeli'nin takım elbisesiyle yürüdüğü anlar kayda geçerken 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var...' notu düşüldü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından MHP'den yeni bir paylaşım geldi.

MHP'DEN DEVLET BAHÇELİ PAYLAŞIMI: HELE DURMA YÜRÜ SEN DAHA YOLUN YARISI VAR...

Rahatsızlığı sonrasında ikinci kez kameraların karşısına geçen Devlet Bahçeli'nin videosu, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var…" ifadeleri ile paylaşıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

BAHÇELİ'YE SEVGİ GÖSTERİSİ

Devlet Bahçeli 66 gün sonra Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettiği sırada görüntülenmişti. Partililer uzun süre sonra kameraların karşısında geçen Devlet Bahçeli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunmuştu.

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MHP’den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var... MHP’den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var... MHP’den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...
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