MHP’den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından MHP'den yeni bir paylaşım geldi.

Rahatsızlığı sonrasında ikinci kez kameraların karşısına geçen Devlet Bahçeli'nin videosu, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var…" ifadeleri ile paylaşıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

BAHÇELİ'YE SEVGİ GÖSTERİSİ

Devlet Bahçeli 66 gün sonra Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettiği sırada görüntülenmişti. Partililer uzun süre sonra kameraların karşısında geçen Devlet Bahçeli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunmuştu.