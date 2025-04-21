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AFAD duyurdu! Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 20:32 Güncelleme: 21.04.2025 20:43
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AFAD duyurdu! Kütahya’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.24'te meydana gelen deprem yerin 13.43 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-21
Saat:20:24:38 TSİ
Enlem:39.22389 N
Boylam:28.97444 E
Derinlik:13.43 km

Saat 20.24'te meydana gelen depremin yerin 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-04-21 20:24:38 39.22389 28.97444 13.43 MW 4.3 Simav (Kütahya)
2025-04-21 19:31:06 38.46139 37.6775 7.59 ML 1.6 Darende (Malatya)
2025-04-21 19:12:41 37.96861 29.12056 13.02 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
2025-04-21 18:47:38 39.25944 28.97611 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-04-21 18:35:44 36.52611 28.75694 7.0 ML 1.1 Akdeniz - [19.89 km] Dalaman (Muğla)
2025-04-21 18:22:14 39.50139 28.13889 7.01 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2025-04-21 17:32:06 37.82944 37.33528 12.63 ML 1.9 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2025-04-21 17:25:02 37.90722 34.96306 7.0 ML 1.4 Çamardı (Niğde)
2025-04-21 16:58:18 39.02361 26.20861 6.98 ML 1.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [43.79 km] Karaburun (İzmir)
2025-04-21 16:40:59 36.54167 28.78167 6.67 ML 1.9 Akdeniz - [17.77 km] Dalaman (Muğla)
2025-04-21 16:23:11 38.14139 30.95194 7.0 ML 1.0 Gelendost (Isparta)
2025-04-21 16:18:37 40.37472 28.75583 7.18 ML 1.7 Mudanya (Bursa)
2025-04-21 15:59:05 38.46833 39.32556 7.0 ML 1.2 Hazar Gölü - [02.53 km] Sivrice (Elazığ)
2025-04-21 14:39:23 37.92139 34.94306 7.0 ML 2.0 Çamardı (Niğde)
2025-04-21 13:53:04 36.5475 28.78139 15.74 ML 2.5 Akdeniz - [17.13 km] Dalaman (Muğla)
2025-04-21 13:29:47 36.29917 37.51528 6.88 ML 2.3 El Bab, Halep (Suriye) - [39.84 km] Elbeyli (Kilis)
2025-04-21 13:22:58 39.86833 28.84389 7.01 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)
2025-04-21 12:38:59 38.32583 38.10167 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-04-21 12:31:24 38.37056 37.59306 7.0 ML 2.7 Darende (Malatya)
2025-04-21 12:24:51 36.29444 28.74389 7.4 ML 1.3 Akdeniz - [39.36 km] Fethiye (Muğla)
2025-04-21 12:23:53 36.54333 28.76694 7.75 ML 1.6 Akdeniz - [17.82 km] Dalaman (Muğla)
2025-04-21 12:20:14 41.98722 27.39528 7.0 ML 1.4 Merkez (Kırklareli)
2025-04-21 11:44:56 38.04917 37.40056 8.04 ML 3.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-04-21 11:24:34 36.95944 28.87611 7.15 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)
2025-04-21 11:14:57 35.6025 27.50417 5.35 ML 2.0 Akdeniz - [121.27 km] Datça (Muğla)
2025-04-21 10:24:42 38.29 37.04167 6.13 MW 3.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-04-21 10:18:17 36.29528 36.20472 6.75 ML 2.3 Antakya (Hatay)
2025-04-21 10:12:29 37.74583 35.36667 6.99 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)

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AFAD duyurdu! Kütahya’da 4.3 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu! Kütahya’da 4.3 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu! Kütahya’da 4.3 büyüklüğünde deprem
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