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MHP’den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...

MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...

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Giriş: 21.04.2025 19:22
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından MHP'den yeni bir paylaşım geldi. Görüntülerde Bahçeli'nin takım elbisesiyle yürüdüğü anlar kayda geçerken "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..." notu düşüldü.
MHP’den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...
MHP’den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...
MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı: Hele durma yürü sen daha yolun yarısı var...
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