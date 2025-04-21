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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.04.2025 13:04
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Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik madde arama köpeği "Magnum"un desteğiyle yapılan çalışmada, 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli P.J. (40), S.A. (33), S.K. (42) ve J.S. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan S.K. ile J.S. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
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