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Dünya Gıda Programı'ndan Türkiye'ye talep: "Stratejik stok merkezi" olun!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.04.2025 12:52
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Dünya Gıda Programı’ndan Türkiye’ye talep: Stratejik stok merkezi olun!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi' açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi" açıklamasında bulundu.

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Dünya Gıda Programı’ndan Türkiye’ye talep: Stratejik stok merkezi olun! Dünya Gıda Programı’ndan Türkiye’ye talep: Stratejik stok merkezi olun! Dünya Gıda Programı’ndan Türkiye’ye talep: Stratejik stok merkezi olun!

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