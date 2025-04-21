Bakanlık Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor! İBB uyarılara rağmen tepkisiz kaldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti ancak tüm uyarı ve kararlara rağmen, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğünce sürece tepkisiz kaldı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar ulaştı.
BAKANLIK EKİPLERİ SAHAYA YOLLADI
Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.
Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı.
Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.
Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan belediye, yapılan tüm uyarılara rağmen harekete geçmedi. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi. Ancak bu uyarılar büyük ölçüde cevapsız kaldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz'ın siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yönetimlerin bu duyarsız tutumu nedeniyle koruma süreçleri sekteye uğruyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...
- Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet... Osmanlı padişahlarının şifa baharatı: Bir tek ölüme derman değil
- Doğum yardımı ilk ödeme tarihi 2025 | Çocuk yardımı paraları hangi ayda yatacak?
- A101 aktüel ürünlerde bu hafta ne var? Çift Kişilik Yatak 5.999 TL, Orta Boy Valiz 759 TL...
- Okullar hangi tarihte kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?
- 23 Nisan şiirleri Resimli 2025 | 2-3-4-5-6 kıtalık en güzel, duygusal, anlamlı şiir örnekleri! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul...
- Tüm Türkiye'de aralıksız yağacak: Yağmurlukları çıkarın! 21 Nisan hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...
- 15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?
- Kişilik testi: İlk fark ettiğiniz hayvan karakterinizin kodlarını veriyor
- Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İlk arabam ve Aile Destek Programı kampanyası 2025 | Başvuru şartları nedir? 3 çocuklu aileler hemen baksın