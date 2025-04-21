21 Nisan 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de kritik MKYK! Masada neler var? Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri...

AK Parti'de kritik MKYK! Masada neler var? Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 07:30 Güncelleme: 21.04.2025 07:34
ABONE OL
AK Parti’de kritik MKYK! Masada neler var? Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri...

AK Parti MKYK toplantısı bugün (21 Nisan 2025) Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak. Kritik toplantının en önemli gündem maddesinin Terörsüz Türkiye olması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler ve CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlattığı provokatif eylemler olması bekleniyor.

AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantıda en önemli ana gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" konusu olması bekleniyor. Ayrıca toplantıda ekonomideki hedefler ve enflasyonun düşürülmesi konusu ile CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan ve hala süren eylemlerinin de ele alınması bekleniyor. AK Parti MKYK Toplantısı bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, hem yerel hem de ulusal gündemlerin konuşulması bekleniyor.

Kritik MKYK'nın en önemli ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi olacak. (A Haber arşiv)Kritik MKYK'nın en önemli ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi olacak. (A Haber arşiv)

MASANIN ANA GÜNDEMİ "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"
Toplantıda ana gündemin, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrasında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarında ki son durum olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin önümüzdeki sürecin planlaması MKYK'da masaya yatırılacak.

Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. (A Haber arşiv)Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. (A Haber arşiv)

Ekonomi ile ilgili atılan adımların da gündemde yer alması beklenen toplantıda, özellikle 2026 sonunda ulaşılması beklenen tek haneli enflasyon hedeflerine ilişkin atılan adımların ve sonuçları değerlendirilecek. CHP tarafından başlatılan ve bitmek bilmeyen eylemleri de gündeme gelecek. Toplantıda ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarında masaya yatırılması beklenirken, Suriye üzerinden Türkiye'ye karşı verilen mesajlarında gündeme gelmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de kritik MKYK! Masada neler var? Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri... AK Parti’de kritik MKYK! Masada neler var? Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri... AK Parti’de kritik MKYK! Masada neler var? Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör