AK Parti’de kritik MKYK! Masada neler var? Terörsüz Türkiye, ekonomi, CHP eylemleri...

AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün bir kez daha toplanıyor. Toplantıda en önemli ana gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" konusu olması bekleniyor. Ayrıca toplantıda ekonomideki hedefler ve enflasyonun düşürülmesi konusu ile CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan ve hala süren eylemlerinin de ele alınması bekleniyor. AK Parti MKYK Toplantısı bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, hem yerel hem de ulusal gündemlerin konuşulması bekleniyor.