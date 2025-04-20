CHP'nin "tarihi" dediği Yozgat mitingi "taşımalı" çıktı! CHP Ankara İl Başkanı Erkol'dan itiraf gibi sözler: Tepki yağdı
CHP'nin ve yandaşlarının 'tarihi' olarak nitelendirdiği Yozgat mitinginde gerçekler tek tek ortaya çıkıyor. Mitingde 'Cumhuriyeti kurtarmaya geldik. İnanın evde ekmek yok' diyen şahsın çiftçi olduğu iddia edilirken söz konusu kişinin Yozgat Esenli Sulama Birliği Başkanlığı yaptığı ve CHP'li kimliğiyle bilindiği ortaya çıkmıştı. Bu durum tepkilerin odağına yerleşirken CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'dan itiraf gibi açıklama geldi. Erkol CHP Ankara teşkilatının Yozgat mitingine ciddi bir katılım sağladığını belirterek bununla adeta gurur duydu ancak sözleri gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada Erkol'a tepki yağarken 'Utanmadan söylüyorsunuz bir de', 'İtiraf etmene gerek yoktu' gibi yorumlar yapıldı.
Yozgat'taki CHP mitingine traktörüyle katılan ve "Biz çiftçiyiz" diyerek sözlerine başlayan Ersoy'un geçmişte Yozgat Esenli Sulama Birliği Başkanlığı yaptığı ve CHP'li kimliğiyle tanındığı öğrenildi.
"Ocağımız battı hiçbir şeyimiz kalmadı." diyen Ersoy'un "İnanın, evde ekmek yok. " sözleri sonrası daha önceden B115 D model yükleyici kazıcı kepçe satın aldığı ortaya çıktı. Kepçenin maliyetinin ise yaklaşık olarak 3.5 milyon TL olduğu iddia edildi.
ANKARA'DAN YOZGAT'A TAŞIMALI MİTİNG
CHP'nin destekçilerini yığarak gerçekleştirdiği bu mitingde Ankara'dan da ciddi bir taşıma olduğu ortaya çıktı. Mitinge ilişkin CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'dan adeta itiraf gibi bir açıklama yapıldı.
İTİRAF GİBİ SÖZLER: ÇOK CİDDİ BİR KATILIM SAĞLADI
Erkol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Ankara Örgütü, Türkiye'nin en başarılı örgütü olduğunu yerel seçimlerde gösterdi." dedi ve şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde çok kısa bir sürede rekor sayıda üye katılımı ve dayanışma sandığı katılımı sağladı. 7 gün hiç ara vermeden imza kampanya standları açılıyor. Dün Yozgat mitingine çok ciddi bir katılım sağladı. Dün Yozgat da olan arkadaşlar bu gün de sahada."
TEPKİLERİN ODAĞINDA: UTANMADAN SÖYLÜYORSUN
Erkol'un bu sözlerine ise sosyal medyada tepki yağdı. "Utanmadan söylüyorsunuz bir de", "İtiraf etmene gerek yoktu" gibi yorumlar yapılan o tepkilerden bazıları şu şekilde:
"Yozgat'a mı gittiniz? Olacak iş değil. Bizde oradakileri Yozgatlı biliyorduk. Utanmadan söylüyorsunuz bir de."
"Yozgat'a Ankara'dan adam taşıdığınızı biliyorduk itiraf etmene gerek yoktu"
"E tamam işte biz de diyoruz, Ankara CHP örgütü özellikle taşındı Yozgat'a... Bakın katılım sağlamışlar."
"Ankara'dan, Yozgat mitingine yüksek katılım sağlamışlar. Nasıl ya, miting alanındakiler Yozgatlılar değil miydi? Büyük ihtimalle plakasız, sıfır traktörler de Ankara'dan katılım sağladılar"
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