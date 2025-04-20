CHP'nin "tarihi" dediği Yozgat mitingi "taşımalı" çıktı! CHP Ankara İl Başkanı Erkol'dan itiraf gibi sözler: Tepki yağdı

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İTİRAF GİBİ SÖZLER: ÇOK CİDDİ BİR KATILIM SAĞLADI

Erkol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Ankara Örgütü, Türkiye'nin en başarılı örgütü olduğunu yerel seçimlerde gösterdi." dedi ve şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde çok kısa bir sürede rekor sayıda üye katılımı ve dayanışma sandığı katılımı sağladı. 7 gün hiç ara vermeden imza kampanya standları açılıyor. Dün Yozgat mitingine çok ciddi bir katılım sağladı. Dün Yozgat da olan arkadaşlar bu gün de sahada."