Bakan Fidan Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir’de Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde Cezayir'e geldi. Fidan, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.
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