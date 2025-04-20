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Bakan Fidan Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.04.2025 17:23 Güncelleme: 20.04.2025 17:25
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Bakan Fidan Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir’de Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde Cezayir'e geldi. Fidan, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Oran Başkonsolosluğu açılış törenine katıldı | Fotoğraf: DHADışişleri Bakanı Fidan, Oran Başkonsolosluğu açılış törenine katıldı | Fotoğraf: DHA

Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak.

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Bakan Fidan Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yaptı Bakan Fidan Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yaptı Bakan Fidan Oran Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yaptı
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