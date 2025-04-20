Bakanlıktan yeni düzenleme: Tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacak | "Özel hastaneler" geçerli değil
Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla yeni bir adım daha attı. Ayakta tedavi yapılan sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik güncellendi. Buna göre özel tıp merkezlerinde tıbbi zorunluluk bulunmayan, planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek. Özel hastaneler ise bu yönetmelik kapsamında yer almayacak.
Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla yeni bir adım daha attı. Sağlık Bakanlığı, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliği güncelledi.
Buna göre tıp merkezlerinde tıbbi zorunluluk bulunmayan, planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek. Ancak yönetmelik normal doğum sırasında mecburi sezaryen endikasyonu oluşması durumunu kapsamamaktadır.
ÖZEL HASTANELER YER ALMIYOR
Özel hastaneler ise bu yönetmelik kapsamında yer almayacak.
DOĞUM ÜNİTESİNE İZİN VERİLMEYECEK
Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek.
Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak ve elektronik kayıt ve bildirim zorunlu olacak.
Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak.
KADRO SAYISINDA 10 VE ÜZERİ ZORUNLULUĞU
24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek.
Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak.
Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.
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