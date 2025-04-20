Bakanlıktan yeni düzenleme: Tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacak | "Özel hastaneler" geçerli değil

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KADRO SAYISINDA 10 VE ÜZERİ ZORUNLULUĞU



24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek.



Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak.



Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.