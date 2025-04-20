İmralı heyetine yeni isim gelecek mi?

DEM Parti X paylaşımı

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GÖRÜŞECEK!

Ertelenen görüşmeyle ilgili DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. Parti tarafından yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır." denildi.

İMRALI HEYETİNE YENİ İSİM GELECEK Mİ?

İmralı heyetinde yer alan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olan Önder'in yerine yeni bir ismin yer alacağı iddiaları da yalanlandı. Konuyla ilgili "DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır." açıklaması yapıldı.