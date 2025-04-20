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İmralı heyetine yeni isim gelecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.04.2025 14:58 Güncelleme: 20.04.2025 15:15
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İmralı heyetine yeni isim gelecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında cuma günü gerçekleştirilecek görüşme, İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizi sonrası ertelenmişti. DEM Parti'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada görüşmenin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri arasında yapılacağı belirtildi. Ayrıca İmralı heyetinde Önder'in yerine yeni bir ismin yer alacağı iddiaları yalanlandı.

DEM Parti İmralı heyeti 14 Nisan Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme ertelendi.

DEM PARTİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA


Erteleme kararının İmralı heyetinde de yer alan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası alındığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında yapılacak görüşmede yeni süreç kapsamında atılabilecek hukuki adımlar ele alınacaktı.

DEM Parti X paylaşımıDEM Parti X paylaşımı

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GÖRÜŞECEK!

Ertelenen görüşmeyle ilgili DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. Parti tarafından yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır." denildi.

İMRALI HEYETİNE YENİ İSİM GELECEK Mİ?

İmralı heyetinde yer alan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olan Önder'in yerine yeni bir ismin yer alacağı iddiaları da yalanlandı. Konuyla ilgili "DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır." açıklaması yapıldı.

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İmralı heyetine yeni isim gelecek mi? İmralı heyetine yeni isim gelecek mi? İmralı heyetine yeni isim gelecek mi?
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