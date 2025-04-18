CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ndeki usulsüzlük operasyonda flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı
CHP'li belediyelerde her geçen gün bir yenisi eklenen usülsüzlük skandalının son örneği İzmir'deki Kemalpaşa Belediyesi oldu. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aralarında konser ve kamu harcamalarında tespit edilen usulsüzlük nedeniyle 1'i başkan yardımcısı olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B. ve organizasyon şirketindeki yetkili S.P. tutuklandığı öğrenildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik geçtiğimiz aylarda konser harcamaları nedeniyle usulsüzlük tespit edilmişti. Şimdi de skandalın son örneği İzmir'deki Kemalpaşa Belediyesi oldu.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki TUSAŞ'a yönelik saldırı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda konser ve kamu harcamalarında usulsüzlüğün belirlenmesinin ardından 'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen, aralarında başkan yardımcısı A.B olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personeli S.K. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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