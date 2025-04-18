CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ndeki usulsüzlük operasyonda flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

Kemalpaşa Belediyesi'ndeki soruşturmada 2 şüpheli tutuklanırken aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda konser ve kamu harcamalarında usulsüzlüğün belirlenmesinin ardından 'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen, aralarında başkan yardımcısı A.B olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personeli S.K. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.