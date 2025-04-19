Başkan Erdoğan'dan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastalara ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından hastanedeki hastaları ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, açılışın ardından hastanedeki hastaları ziyaret etti.
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