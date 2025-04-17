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Zambiya ile imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.04.2025 08:49
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Zambiya ile imzalanan anlaşma Resmi Gazete’de

Türkiye ile Zambiya arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla taraflar bilimsel ve teknik konuların transferi, eğitim programlarının düzenlenmesi, uzmanların değişimi gibi konularda işbirliği yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Zambiya ile 28 Temmuz 2018'te Lusaka'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü"nün onaylanması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla taraflar bilimsel ve teknik konuların transferi, eğitim programlarının düzenlenmesi, uzmanların değişimi gibi konularda işbirliği yapacak.

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Zambiya ile imzalanan anlaşma Resmi Gazete’de Zambiya ile imzalanan anlaşma Resmi Gazete’de Zambiya ile imzalanan anlaşma Resmi Gazete’de
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