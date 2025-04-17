Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltında
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada 'Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. 'Narkokapan-Ankara' operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı.' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. 'Narkokapan-Ankara' operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...