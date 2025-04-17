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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 09:07 Güncelleme: 17.04.2025 09:09
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltında

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada 'Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. 'Narkokapan-Ankara' operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. 'Narkokapan-Ankara' operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltında
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