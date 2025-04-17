MSB’den Yunanistan’ın Ege’deki hukuksuz girişimlerine tepki: Gereken bir adım varsa sahada atılır

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan "Deniz Mekânsal Planlaması" ile ilgili sorular üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekânsal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır." denildi.