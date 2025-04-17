Kayseri’de aynı camiden 3 hırsızlığa 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Mabetten hırsızlık' konusuna ilişkin çalışma başlattı.

Aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde kamera ve ses sisteminin çalındığı belirlendi.