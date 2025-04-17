Kayseri'de aynı camiden 3 hırsızlığa 4 gözaltı
Kayseri'de aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın alan Y.T. (39), yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Mabetten hırsızlık' konusuna ilişkin çalışma başlattı.
Aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde kamera ve ses sisteminin çalındığı belirlendi.
İncelemelerde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın aldığı saptanan Y.T., polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Camiden çalınan malzemeler ise eksiksiz olarak teslim edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşır makinesinde küf sorununa doğal ve etkili çözüm: İki malzemeyle tertemiz kapaklar
- 0 faizli kredi kampanyası! 75.000 TL hemen hesabınızda!
- Küflere veda edin! İşte çamaşır suyuna gerek kalmadan küfü yok eden 3 doğal yöntem!
- FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025
- Etkili ve kolay zayıflama yöntemi: 4:3 metodu! Şipşak kilo verdiriyor
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı
- Starter Pack nedir, ne anlama geliyor? ChatGPT ile Starter Pack nasıl yapılır? İşte yazmanız gereken komut...
- Trafikte devrim! Trafik ışıklarına beyaz da geliyor: İşte anlamı
- ALES/2 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2025 ALES/2 başvuru tarihleri...
- TEKNOFEST ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 TEKNOFEST nerede yapılacak?
- Afrika'dan geliyor: Termometre 30’u görebilir! İstanbullular piknik çantalarınızı hazırlayın
- Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?