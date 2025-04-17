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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 17.04.2025 12:46
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Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler dün belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 234 gram metamfetamin, 114 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 25 kenevir bitkisi, 10 sentetik hap, 2 ruhsatsız tüfek, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL para ele geçirildi. 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
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