Ankara-Narkokapan operasyon! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonun başkent Ankara’da yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Bugün sabah 05.00'da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor.” dedi.

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