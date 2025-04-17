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Ankara-Narkokapan operasyon! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Ankara-Narkokapan operasyon! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 09:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonun başkent Ankara’da yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Bugün sabah 05.00'da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor.” dedi.
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Ankara-Narkokapan operasyon! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
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