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Erzincan'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.04.2025 15:59
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Erzincan’da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Erzincan’da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüpheli V.Y ile A.K'nın iş yerine yapılan operasyonda ekipler, 512 koli içerisinde 5 milyon 120 bin dal bandrollü gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan V.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Erzincan’da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama Erzincan’da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama Erzincan’da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
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