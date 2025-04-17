CHP kurultayının iptal davasında ilk duruşma bugün

CHP kurultayında iptal davası bugün (AA)

Savaş ve delegelerin ayrı ayrı açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı dosyayla birleştirilmişti. Mahkeme, tüm başvuruları tek dosyada topladıktan sonra ilk duruşmanın 17 Nisan Perşembe günü yapılmasına karar verdi.

CHP yönetimi ise kurultayın iptaline yönelik iddialara dair savunmasını hazırlayarak mahkemeye sundu.

CHP KARAR ÇIKMASINI BEKLEMİYOR

CHP'nin mahkemeye sunduğu yanıt dilekçesinde, yasal düzenlemelere göre kurultay kararlarına ancak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde itiraz edilebileceği vurgulandı. Parti, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı yönündeki iddiaları ise "asılsız ve duyumlara dayalı iftira" olarak nitelendirdi. CHP yönetimi, davanın ilk duruşmasında herhangi bir karar çıkmasını beklemiyor.