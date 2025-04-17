CHP kurultayının iptal davasında ilk duruşma bugün
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegelerinin, 4-5 Kasım'da yapılan 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açtığı davada ilk duruşma bugün görülecek. CHP yönetimi, iddiaların asılsız ve delilsiz olduğunu belirterek savunmasını sundu. Parti yönetimi, ilk duruşmada karar çıkmasını beklemiyor.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı CHP delegelerinin, partinin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davalarda ilk duruşma günü geldi çattı.
Savaş ve delegelerin ayrı ayrı açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı dosyayla birleştirilmişti. Mahkeme, tüm başvuruları tek dosyada topladıktan sonra ilk duruşmanın 17 Nisan Perşembe günü yapılmasına karar verdi.
CHP yönetimi ise kurultayın iptaline yönelik iddialara dair savunmasını hazırlayarak mahkemeye sundu.
CHP KARAR ÇIKMASINI BEKLEMİYOR
CHP'nin mahkemeye sunduğu yanıt dilekçesinde, yasal düzenlemelere göre kurultay kararlarına ancak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde itiraz edilebileceği vurgulandı. Parti, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı yönündeki iddiaları ise "asılsız ve duyumlara dayalı iftira" olarak nitelendirdi. CHP yönetimi, davanın ilk duruşmasında herhangi bir karar çıkmasını beklemiyor.
YSK 21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'IN İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİ
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 Nisan 2025'te gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini reddetti.
Akademisyen Kemal Çiftçi, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurmuştu.
Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiğini belirtmiş; Çiftçi'nin iddialarının belli bir delile veya belgeye dayanmadığı gerekçesiyle itirazın reddi yönünde karar vermişti.
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