Silvan Sulama Tüneli’nde kazı başladı! Başkan Erdoğan: Ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlayacak

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"CUMHURİYET TARİHİNDE YAPILANLARIN 3 KATI KADAR BARAJ YAPTIK"

Kıymetli misafirler, son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdik. Toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10 bin 633 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. Toplam 50 milyar metreküp su depoladık.

1820 sulama tesisini hizmete aldık. 24 milyon dekar ile sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Yılda yaklaşık 250 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. 81 ilimizin tamamının suya erişimi için 342 içme suyu ve 24 atık su tesisini tamamladık. 41 milyon vatandaşımıza 3,4 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. GAP Projesi, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir. Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacaktır. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide 77 milyar lira kazanç sağlayacağız. GAP ayrıca toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak.

"2,3 MİLYON DEKAR ALAN SULANACAK"

GAP Eylem Planı'nda yer alan sulamaların yüzde 64'ünü gerçekleştirdik. GAP bünyesindeki bir diğer önemli projemiz de Silvan projemizdir. İnşa edilecek sulama ve depolama tesisleriyle toplamda 2,3 milyon dekar alan sulanacaktır. Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 31 adet eser bulunuyor.

"BÖLGE, ÇUKUROVA'YA RAKİP OLACAK"

Silvan Projesi'nin bileşenleri bittiğinde bölge ürün çeşitliğinin artmasıyla Çukurova'ya rakip olacaktır. Şu an proje sahasında kuru tarım yapılmakta. Bölgenin sulamaya açılmasıyla yeni mahsullerle ürün yelpazesi genişleyecek. Kuru tarıma göre ürün veriminde 2-3 kat artış yaşanacak. Silvan Barajı ara depolamaları ile sulama tesislerinin hayata geçirilmesi 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacaktır.

Silvan Tüneli'nde kazı çalışmalarına bugün başlıyoruz. Silvan Tüneli bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesistir. Ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak. Saniyede 212 metreküp suyu sulama sahalarına ve proje kapsamında yer alan diğer barajlara iletecek.

"SAHTEKARLIK BATAKLIĞINDA DEBELENEN BİR MUHALEFET VAR"

Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan bir iktidar var, diğer tarafta gömüldükleri sahtekarlık bataklığında debelenen bir muhalefet var. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin refahını artırmaya bakıyoruz. Biz ülkemize musallat olan 40 yıllık belalardan kurtulmaya bakıyoruz.