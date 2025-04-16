Türkiye'nin gurur günü! İstanbul Havalimanı Avrupa tarihine geçecek! Aynı anda üç uçak...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda “Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu”nun 17 Nisan Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla devreye gireceğini duyurdu. Bu sistem sayesinde aynı anda üç uçak, tamamen bağımsız pistlere iniş ya da kalkış yapabilecek. Bakan Uraloğlu, bu uygulamanın İstanbul Havalimanı’nı Avrupa’da bu sistemi kullanan ilk havalimanı konumuna getirdiğini vurguladı. Sistem daha önce yalnızca ABD’de uygulanıyordu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan "Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu"nun yarın saat 10.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak." dedi.
AYNI ANDA ÜÇ UÇAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 17 Nisan Perşembe günü (yarın) saat 10.00 itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda "Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu" uygulamasının başlayacağını belirterek, "Bu sistemle birlikte İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA İLK KEZ
Bakan Uraloğlu, sistemin İstanbul Havalimanı'nda da hayata geçmesiyle birlikte pistlerin en verimli şekilde kullanılacağını belirtti. Uraloğlu, "Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak. Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak." açıklamasında bulundu.
HAZIRLIKLAR 2022'DE BAŞLADI EĞİTİMLER TAMAMLANDI
Uraloğlu, projenin çalışmalarına 2022 yılının son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Eurocontrol, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Eurocontrol tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Uraloğlu, "Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi, havayolu şirketleri bilgilendirildi. Hava Trafik Kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi." bilgisini verdi.
"SİSTEM UÇUŞ ROTALARINI VE AKIŞLARINI ÖNGÖRMEYE YARDIMCI OLAN OTOMATİK YAPILAR İÇERİYOR"
Üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknolojinin son derece gelişmiş ve karmaşık olduğunu da dile getiren Bakan Uraloğlu, "Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli bir şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içermekte olup pist ihlallerini önleme ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor." diye konuştu.
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