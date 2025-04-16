Beşiktaş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri, 14 Nisan'da Gayrettepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdukları bir taksinin şoförü L.C'nin üzerinden toplam 78,5 gram uyuşturucu madde ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Şüphelinin, uyuşturucuyu Fulya Mahallesi'ndeki bir evden temin ettiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenlemek amacıyla adrese gitti. Evin önünde şüpheli hareketler sergileyen küçük yaştaki H.T'nin yapılan üst aramasında da 39 gram uyuşturucu madde ve evin anahtarı bulundu.

Daireye giren ekipler, içerideki O.H.İ'yi de gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise yaklaşık 6 kilogram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, hassas terazi ile 105 bin lira, 3 bin 570 avro ve 20 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.