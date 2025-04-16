25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! İşte başvuru ve mülakat tarihleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 10 bini Milli Eğitim Akademisi için olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.
ERDOĞAN'DAN KADRO MÜJDESİ
MEB'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği hatırlatıldı.
TARİHLER BELLİ OLDU
Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "
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