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Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Suç ve Suçlular operasyonunda 223 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.04.2025 15:07 Güncelleme: 16.04.2025 15:15
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Suç ve Suçlular operasyonunda 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezli 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezli 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Suç ve Suçlular operasyonunda 223 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Suç ve Suçlular operasyonunda 223 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Suç ve Suçlular operasyonunda 223 şüpheli yakalandı
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