Vali Gül gençleri uyardı: Provokasyonlara karşı dikkatli olun!

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 38 bin öğretmenin görev sürelerinin dolamsının ardından yaptığı açıklamada bu isimlerin yüzde 80'inin görev süresinin uzatıldığını belirtmişti. Akabinde yetkili mercilerden yapılan incelemelerde protestoların politik amaçlı olduğu, eylemlerin arkasında terör örgütü DHKP-C'nin olduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açılamada, gençleri provokasyonlara karşı uyardı.

BU PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Vali Gül paylaşımında, "Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun" ifadelerini kullandı.