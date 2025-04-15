Bungalovda gizli kamera skandalında gelişme! İşletme sahibi dahil 2 tutuklama

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.

M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşleme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu.

Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçti. Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapıldı.

İŞLETME İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Gizli kamera iddialarına cevap veren işletme yazılı açıklamada, "Sapanca ilçesinde işleticisi olduğumuz bungalovların birisinde ampul şeklinde bir gizli kamera olduğu iddiasıyla haberler ve sosyal medyada yorumlar yapıldığını üzüntü ile takip etmekteyiz. Saygın bir işletme olduğumuz, en başta müşterilerimizin ve kamuoyunun malumudur. Müşterimizin özel hayatını ihlal edecek herhangi bir eylemde bulunmamız en başta en temel insan hakları, yasal sorumluluklarımız ve etik değerlerimiz yönüyle mümkün değildir. Konuya ilişkin soruşturma Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Gerçeğin tüm açıklığı ile ortaya çıkması en başta işletmemizin samimi dileğidir. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasına katkı sunmak ve soruşturma makamına azami ölçüde destek olmak amacıyla tüm gayretimizi gösterdiğimizi, ulaşılan sonuçları kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirmek isteriz" denildi.

TUTUKLANDILAR

Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile bir çalışanı polis ekiplerince gözaltına alındı. H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2 Şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

SÜRESİZ OLARAK MÜHÜRLENDİ

Öte yandan, söz konusu işletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.