Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Tutuksuz yargılanan Hakan Ateş ifade verdi

Avukat Tahsin Emircan Bilginer duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. (İHA)

"GİŞE DIŞI İŞLEM YAPILDI"

Avukat Bilginer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu davada banka baştan itibaren sorumluluğun kendilerinde olmadığını söylüyordu. Paraların kendileri dışında şikayetçiler tarafından Erzan'a teslim edildiğini, banka kayıtlarında olmadığını belirtiyorlardı. Fakat müştekiler banka dışında para alma, verme gibi 'gişe dışı' denilen işlemlerin bankada olağan olduğunu, bunun birçok kez gerçekleştiğini, özellikle futbolcuların şubeye bile gitmediklerini, banka çalışanlarının gelip imza attırdığını söylüyorlardı. Erzan da bunu doğruladı. Bankanın üst düzey yetkilileri daha önce mahkemede asla 'gişe dışı' işlem yapılmadığını söyledi. Bugün Hakan Ateş de bazı isimlere bankada olağan uygulaması kapsamında gişe dışı işlem yapıldığını söyledi. Dolayısıyla bankanın genel müdürü bankanın savunmasını bugün çürütmüş oldu. Bu noktada bankanın olağan bir uygulaması olduğunu anlıyoruz ve müştekilerin de banka dışında şube müdürüne para teslim ettiğinde herhangi bir olağan dışılık düşüncesine kapılmaması gayet normal." ifadelerini kullandı.