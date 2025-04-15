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Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Tutuksuz yargılanan Hakan Ateş ifade verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.04.2025 22:28 Güncelleme: 15.04.2025 22:31
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Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Tutuksuz yargılanan Hakan Ateş ifade verdi

Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi futbolcuları dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan davasında bugün talimat duruşması gerçekleşti. Bodrum'da gerçekleşen duruşmaya bankanın genel müdürü Hakan Ateş ifadeye çağrıldı. Ayrıca ifade vermesi beklenen Fatih Terim ise duruşmaya katılmadı.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla futbolcunun yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada bugün talimat duruşması görüldü.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı katılmazken, Erzan'ın o dönem genel müdürü tutuksuz sanık Hakan Ateş, avukatları ile mağdur avukatları hazır bulundu. Duruşmada Ateş'e dosya kapsamında sorular soruldu.

FATİH TERİM DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Fatih Terim hakkında mazeret dilekçesi verdiği öğrenildi.

Eski banka genel müdürü Hakan Ateş, talimat duruşmasına avukatı ile katıldı. (İHA)Eski banka genel müdürü Hakan Ateş, talimat duruşmasına avukatı ile katıldı. (İHA)

"İNANDIRICI BULMADIK"

Talimat duruşması sonrası adliye önünde açıklama yapan Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Fernando Muslera gibi isimlerin avukatlığını yapan Avukat Tahsin Emircan Bilginer, "Hakan Ateş, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Özetle, bilgisi olmadığını söyledi. Bu durumun Seçil Erzan tarafından gerçekleştirilmiş bir eylem olduğunu ifade etti. Dosyada yer alan Erzan'ın beyanları, ses kayıtları ve bazı tanık anlatımlarının doğru olmadığını söyledi. Buna ilişkin sorular sorduk, cevaplamadı. Bunu inandırıcı bulmadık. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü yargılama devam edecek. Orada kapsamlı beyanlarımızı sunacağız. Dosyada halen beklenen bilirkişi raporu var. Yeni gelen iddianameyle Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu sanık olarak eklenmişti. O iddianame kapsamında müştekilerin beyanları alınıyor. Mahkeme, mağdurlardan zararlarını beyan etmelerini istiyor. Bu beyanlar toplanacak. Bilirkişi raporu bekleniyor. O da geldiğinde mahkeme sona erme sürecine girecek" dedi.

Avukat Tahsin Emircan Bilginer duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. (İHA) Avukat Tahsin Emircan Bilginer duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. (İHA)

"GİŞE DIŞI İŞLEM YAPILDI"

Avukat Bilginer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu davada banka baştan itibaren sorumluluğun kendilerinde olmadığını söylüyordu. Paraların kendileri dışında şikayetçiler tarafından Erzan'a teslim edildiğini, banka kayıtlarında olmadığını belirtiyorlardı. Fakat müştekiler banka dışında para alma, verme gibi 'gişe dışı' denilen işlemlerin bankada olağan olduğunu, bunun birçok kez gerçekleştiğini, özellikle futbolcuların şubeye bile gitmediklerini, banka çalışanlarının gelip imza attırdığını söylüyorlardı. Erzan da bunu doğruladı. Bankanın üst düzey yetkilileri daha önce mahkemede asla 'gişe dışı' işlem yapılmadığını söyledi. Bugün Hakan Ateş de bazı isimlere bankada olağan uygulaması kapsamında gişe dışı işlem yapıldığını söyledi. Dolayısıyla bankanın genel müdürü bankanın savunmasını bugün çürütmüş oldu. Bu noktada bankanın olağan bir uygulaması olduğunu anlıyoruz ve müştekilerin de banka dışında şube müdürüne para teslim ettiğinde herhangi bir olağan dışılık düşüncesine kapılmaması gayet normal." ifadelerini kullandı.

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