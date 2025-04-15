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Türkiye ekonomisini hedef alan "boykot" çağrısı sonrası CHP kartını kırmıştı! O isim AK Parti'ye katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 12:18
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Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrısı sonrası CHP kartını kırmıştı! O isim AK Parti’ye katıldı

CHP'nin Türkiye ekonomisini hedef alan skandal boykot çağrısına tepki göstererek üyeliğini iptal eden esnaf Hamza Doğan, AK Parti'ye katıldı. Doğan, 'Geçmişte bu topraklar için savaşan askerlerimize yazık. Kendi malımızı, kendi ekonomimizi boykot etmek akıl işi değil.' diyerek tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Doğan'ın AK Parti'ye katılımını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluk ve rüşvet çarkını algı operasyonlarıyla kapatmaya çalıştı.

CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISI CHP'Lİ ESNAFA TAKILDI

CHP ÜYELİK KARTINI KIRMIŞTI

CHP tarafından Türkiye ekonomisini hedef almaya yönelik başlatılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirmişti. CHP üyesi olduğunu belirten esnaf Hamza Doğan, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini söyleyerek üye kartını kırmıştı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

"KENDİ MALIMIZI BOYKOT ETMEK AKIL İŞİ DEĞİL"

Doğan, "Geçmişte bu topraklar için savaşan askerlerimize yazık. Kendi malımızı, kendi ekonomimizi boykot etmek akıl işi değil. Etrafımız zaten düşmanla çevrili, dostumuz yok. CHP'nin yaptığı büyük bir yanlış. Üyesi olmama rağmen üyeliğimi sildirdim. Bu kart da cebimdeydi, şimdi gözünüzün önünde kırıyorum," sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

O İSİM AK PARTİ'YE KATILDI

Doğan'ın AK Parti'ye katılımı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından duyuruldu.

Özcan, yeni üyeye parti katılım formunu vererek, "CHP'nin baskıcı zihniyetine boyun eğmeyen esnaf kardeşimiz Hamza Doğan, bugün AK Parti ailemize katıldı. Milletin değerleriyle kavga edenler değil, milletin yanında yürüyenler kazanır. Hoş geldin kardeşim, birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz," ifadelerini kullandı.

CHP'nin boykot çağrısına tepkiler sürerken, esnaftan ve vatandaşlardan gelen sesler, uygulamanın toplumda karşılık bulmadığını ortaya koydu.

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Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrısı sonrası CHP kartını kırmıştı! O isim AK Parti’ye katıldı Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrısı sonrası CHP kartını kırmıştı! O isim AK Parti’ye katıldı Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrısı sonrası CHP kartını kırmıştı! O isim AK Parti’ye katıldı
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