Türkiye ekonomisini hedef alan "boykot" çağrısı sonrası CHP kartını kırmıştı! O isim AK Parti'ye katıldı

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"KENDİ MALIMIZI BOYKOT ETMEK AKIL İŞİ DEĞİL"

Doğan, "Geçmişte bu topraklar için savaşan askerlerimize yazık. Kendi malımızı, kendi ekonomimizi boykot etmek akıl işi değil. Etrafımız zaten düşmanla çevrili, dostumuz yok. CHP'nin yaptığı büyük bir yanlış. Üyesi olmama rağmen üyeliğimi sildirdim. Bu kart da cebimdeydi, şimdi gözünüzün önünde kırıyorum," sözleriyle tepkisini dile getirmişti.