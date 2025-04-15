MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.
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