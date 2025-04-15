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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.04.2025 13:59
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1680 sentetik ecza hapı ile 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1680 sentetik ecza hapı ile 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı
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