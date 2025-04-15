AK Partili Usta duyurdu: İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi

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SICAKLIKLAR EKSİ 17 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Bakanlığın, özellikle son yaşanan don olayından önce Zirai Don Erken Uyarı Sistemi aracılığıyla üreticileri bilgilendirdiğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Henüz hasar tespiti çalışmaları sürerken, ülkemizdeki bütün tarımsal faaliyetin bundan olumsuz etkilendiği, gıda arz güvenliğinin tehlikede olduğu ve 'yurt dışına bağımlı olunacak' şeklinde birtakım yorumlar yapılmıştır. Bu tip yorumlara da itibar edilmemesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Tabii eksi 17 dereceye kadar düşen sıcaklık sonucu oluşan don olayı, ülkemizin belli bölgelerinde pek çok meyve çeşidinde, fındık, cevizi de maalesef etkilemiştir. İlk tespitler ve saha gözlemleri neticesinde kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin, fındık, ceviz gibi ürün gruplarında farklı derecelerde hasarlar meydana gelmiştir. Hasarın boyutu ve etkisi ise hasar tespitine yönelik çalışmaların tamamlanması sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır."

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden aralarında çok sayıda devlet başkanı ve bakanların bulunduğu 6 binin üzerinde misafirin ağırlandığını anımsatan Usta, Türkiye'nin, Forumun dış politikadaki vizyonlarının bir tezahürü olmasının yanı sıra milletin küresel meselelere duyarlılıklarının da bir ilanı olduğunu ifade etti.

Proje okullarındaki atamaların ve tayinlerin "her zaman olan rutin işlemler" olduğunu, bunun yeni bir gündem gibi, siyasi veya politik atamalar şeklinde gündeme getirildiğini belirten Usta, ana muhalefetin kendi içindeki karışıklıkları üniversite ve lise öğrencileri üzerinden kamuoyuna mal etme çabası yürüttüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin hiçbirinin açığa alınmadığını açıkladığını anımsatan Usta, "Ülkenin eğitimi ile ilgili mevzuatına uygun yapılan işleri de kendi siyasi hedeflerine amaçlarına amel etmeleri doğru değildir." dedi.

"TIBBİ BİR DOĞRUYU SAVUNMAK HERKESİN HAKKIDIR"

Normal doğum tartışmalarının yaşandığına işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"Doğum dediğimizde normal doğum anlaşılır. Sezaryen dediğimiz şey bir ameliyattır. Bu, dünyada geçerli tıbbi bir meseledir. Biz bunu Türkiye'de söyleyince, ne hikmetse işin doğrusunu söyleyince kadınlara karışmak, kimin ne yapacağına karışmak, talimat vermek gibi anlaşılıyor ama tıbbi bir gerçeği ve doğruyu savunmak herkesin hakkıdır diye düşünüyorum. Normal doğumu talep etmek herkesin hakkı ve olması gereken tamamen tıbbi bir mevzudur. Bu konudan da farklı bir yorum çıkartmak çok abesle iştigaldir. Elbette ki normal doğumu savunacağız ve teşvik edeceğiz. Bu, kadının doğasıyla, kimyasıyla, fizyolojisiyle tamamıyla kendisiyle barışık bir halde olması için en önemli doğum şeklidir. Bunu tabii ki savunacağız ve anlatacağız. Bütün kadınlarımızın da normal doğumu tecrübe etmesi için elimizden geleni yapacağız."

"NORMAL DOĞUMU SAVUNACAĞIZ VE TEŞVİK EDECEĞİZ"

Bir endikasyon olduğunda her türlü müdahalenin yapılacağını aktaran Usta, "Bu kadar bağnaz ve gerici bir zihniyetle yaklaşmamak gerekiyor. Biz tıbbi ve gerçek bir doğumla ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Burada kesinlikle bir baskı veya dayatma yok. Elbette ki kadınların ve hekimlerin kararlarıyla birlikte en doğrusu yapılacaktır ama bu işin bir tarafında elbette ki erkekler var. Çünkü bu çocukların babaları da var. Babaları da erkekler oluyor. O yüzden erkeklerin de bu konuda eğitilmesi ve bilinçlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İKLİM KANUNU TEKLİFİ İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Son günlerde İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, toplumda oluşan kafa karışıklığını gidermek ve geniş bir uzlaşı zemini oluşturmak amacıyla teklifin ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Usta, "İklim kanunuyla ilgili bugün de komisyon kurulması, sonrasında oradan gelecek katkıların da değerlendirilmesi ve toplumda birtakım konuların yanlış anlaşılması üzerine daha çok tartışılması, konuşulması, hepimizin ortak görüşlerini, muhalefetin de iktidarın da ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktığımızı söylemek istiyorum. Bu doğru bir karar ama iklim kanununun olması bir şart." diye konuştu.