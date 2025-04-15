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Bakan Güler Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 14:24
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Bakan Güler Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetle Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer ile görüştü.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Görüşmede Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

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Bakan Güler Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer’i kabul etti Bakan Güler Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer’i kabul etti Bakan Güler Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer’i kabul etti

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