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Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'e son veda! Yürek dağlayan mesajlar: Son isteği yerine getirildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 17:03
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek’e son veda! Yürek dağlayan mesajlar: Son isteği yerine getirildi!

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, vasiyeti üzerine memleketi Erzurum'un Palandöken ilçesinde dualar eşliğinde toprağa verildi. İşte yürek dağlayan son mesajları...

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye (59)-Süleyman Tokyürek (65) çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 7 Temmuz 2022'de, Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde şehit oldu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Tokyürek'in bulunan cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları uçağıyla dün saat 21.45'te Erzurum'a ulaştırıldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tokyürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ve kardeşleri, eşi ile yakınları katıldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu, kentte Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı. Törene protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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SON İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Kar yağışı altında düzenlenen törende, evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in "Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin" vasiyeti yerine getirildi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek’e son veda! Yürek dağlayan mesajlar: Son isteği yerine getirildi! Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek’e son veda! Yürek dağlayan mesajlar: Son isteği yerine getirildi! Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek’e son veda! Yürek dağlayan mesajlar: Son isteği yerine getirildi!

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