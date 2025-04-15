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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 17:12 Güncelleme: 15.04.2025 17:15
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. “Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, "seçilmiş hükümeti" hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir. Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir. "Normalleşme" diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü

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